Manisa'da hareket halindeki otomobil yandı - Son Dakika
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Manisa'da hareket halindeki otomobil yandı

38 dakika önce

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hareket halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hareket halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Çarşı Mahallesi'nde bulunan otoparktan 06 FB 998 plakalı otomobiliyle çıkmaya hazırlanan sürücü Pınar Muca, çıkış kapısına geldiğinde motor kısmından dumanlar yükseldiğini görünce aracını durdurup kendini dışarı attı.

Çevredeki sürücülerin de yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Sürücü Pınar Muca, otoparktan ayrılırken alevleri görür görmez aracından dışarı çıktığını ve büyük tehlike atlattığını ifade etti.

Manisa'da hareket halindeki otomobil yandı

Şehzadeler, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:09 Kaynak: AA
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