Manisa'da hasat edilen sezonun ilk kirazı, açık artırmada kilogramı 500 liradan satıldı

Türkiye'nin erkenci kiraz üretim bölgelerinden Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk ürünü, sembolik açık artırmada kilogramı 500 liradan alıcı buldu.

Kirazın en erken yetiştiği yer olarak gösterilen Şehzadeler ilçesinde hasat başladı. Çobanisa Mahallesi'nde ürünlerini toplayan üreticiler, "Cristobalina" cinsi kirazları alım merkezine götürdü.

Sezonun ilk ürününün merkeze gelişi nedeniyle tören düzenlendi.

Törene, üreticiler ve tüccarları yanı sıra Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Belediye Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak da katıldı.

Bölge üreticilerinden Yavuz Tun'un hasat ettiği yaklaşık 70 kilogram kiraz, sembolik açık artırmayla kilogramı 500 liradan alıcı buldu.

Tüccar İbrahim Bodur, sezonun ilk ürününü üreticiyi teşvik amacıyla 500 liradan aldığını belirterek, "Bu sembolik bir rakamdır. Kiraz, sezon ilerledikçe gerçek değerine doğru inecektir. İlk ürün olduğu için üreticimizi onurlandırmak istedik. İnşallah ülkemiz için hayırlı bir sezon olur. İlk ürünü Ankara'ya sebze meyve haline göndereceğiz, oradan otellere, marketlere gider diye düşünüyorum." diye konuştu.