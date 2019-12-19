Manisa'da hasat kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da hasat kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

Manisa'da hasat kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Caferbey Mahallesi'nde tarla hasadının paylaşımı yüzünden çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada baba ölürken, oğlu ağır yaralandı.

Manisa'da hasat kavgası: 1 ölü, 1 ağır yaralı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Caferbey Mahallesi'nde tarla hasadının paylaşımı yüzünden çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada baba ölürken, oğlu ağır yaralandı.


Olay, Caferbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A. (27) ile aralarında tarla hasadı paylaşımı yüzünden husumet olduğu iddia edilen Yusuf Ocak (48) ve oğlu Hasan Ocak (19) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet A., yanındaki bıçakla baba ve oğlunu yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yusuf Ocak kurtarılamazken, tedavi altına alınan oğlunun da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından yaya olarak kaçan Mehmet A., jandarma ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Yusuf Ocak, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:09 Kaynak: İHA
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