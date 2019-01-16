Son Dakika Haberleri: Manisa'da Hastanede Doktora Darp İddiası

Manisa'da Hastanede Doktora Darp İddiası

15 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, devlet hastanesinde görevli doktorun, bir hasta yakını tarafından darbedildiği öne sürüldü.

Manisa'da Hastanede Doktora Darp İddiası, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, devlet hastanesinde görevli doktorun, bir hasta yakını tarafından darbedildiği öne sürüldü.

Göğüs Hastalıkları Polikliniği'ne gelen ve babasını muayene ettirmek isteyen M.F. iddiaya göre, randevu ve sıra numarası almadan başka bir hastanın muayenesi sırasında Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. N.U.'un odasına girdi.

M.F. kendisine, dışarı çıkıp sıra numarası alması gerektiğini söyleyen Dr. N.U'yu darbetti.

Hastanede müşahede altına alınan N.U'nun çekilen tomografisinde darp sonucu beyin travması yaşadığı belirtildi.

M.F. hastane polisi tarafından gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:07 Kaynak: AA

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