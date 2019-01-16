Manisa'da Hastanede Doktora Darp İddiası
15 dakika önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, devlet hastanesinde görevli doktorun, bir hasta yakını tarafından darbedildiği öne sürüldü.
Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde, devlet hastanesinde görevli doktorun, bir hasta yakını tarafından darbedildiği öne sürüldü.
Göğüs Hastalıkları Polikliniği'ne gelen ve babasını muayene ettirmek isteyen M.F. iddiaya göre, randevu ve sıra numarası almadan başka bir hastanın muayenesi sırasında Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. N.U.'un odasına girdi.
M.F. kendisine, dışarı çıkıp sıra numarası alması gerektiğini söyleyen Dr. N.U'yu darbetti.
Hastanede müşahede altına alınan N.U'nun çekilen tomografisinde darp sonucu beyin travması yaşadığı belirtildi.
M.F. hastane polisi tarafından gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:07 Kaynak: AA
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