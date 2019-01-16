Manisa'da Hastanede Doktora Darp İddiası
1 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iddiaya göre muayene fişi olmadığı halde babasını muayene ettirmek isteyen bir kişi, muayene fişi alınması gerektiğini söyleyen doktorla tartıştıktan sonra yumruklayarak darp etti.
Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde iddiaya göre muayene fişi olmadığı halde babasını muayene ettirmek isteyen bir kişi, muayene fişi alınması gerektiğini söyleyen doktorla tartıştıktan sonra yumruklayarak darp etti.
Olay, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Turgutlu Devlet Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nalan Uygun, muayene fişi olmayan bir hastaya "Siz fiş alın, ben sizi muayene edeceğim ancak sırada hastalar var" diyerek muayene fişi alınması gerektiğini söyledi. Bu sırada hasta yakını M.F., Dr. Uygun'la tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sonrası beyaz kod vererek hasta bakmayı bırakan Dr. Uygun, M.F. tarafından yumruklu saldırıya uğradı.
Duruma müdahale eden hastanenin güvenlik personelleri M.F.'yi kontrol altına aldı. Aldığı yumruk darbeleriyle beyin sarsıntısı geçirdiği öğrenilen Dr. Uygun ise beyin cerrahisi servisinde tedavi altına alındı. Hastane polisi M.F.'yi gözaltına alarak olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:48 Kaynak: İHA
Cezaevinde Öğrendiği Maket Yelkenli Yapımı Geçim Kaynağı Oldu
Hamama Giden Genç Adam, Arkasında Not Bırakıp İntihar Etti
Köpeğe Tekme Atmaya Çalışan Adam, Düşerek Kafasını Park Halindeki Arabaya Çarptı
Fırtına Ağaçları Kökünden Söktü, Mezarlar Yerlerinden Oynadı