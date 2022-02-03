Manisa'da hastanenin otoparkında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Manisa'da hastanenin otoparkında erkek cesedi bulundu.

Yunusemre ilçesindeki Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nin otoparkında yaralı kişinin iki aracın arasında yerde yattığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin 70 yaşındaki Abidin Yerlikaya olduğu belirlendi.

Ceset, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için adli tıp morguna kaldırıldı.