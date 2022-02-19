Manisa'da havaya ateş açtığı öne sürülen 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ruhsatsız tabanca bulundurdukları ve havaya ateş açtıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeni Harmandalı yolu üzerinde şüpheli şahıslar üzerine uygulama yaptığı sırada silah sesi duydu.
Silah sesinin geldiği yöne giden ekipler, yol kenarında havaya ateş açan 3 kişiyi yakaladı.
Ekiplerce araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait fişekler bulundu.
Gözaltına alınan 3 kişi, işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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