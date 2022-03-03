Son dakika haberleri: Havaya silahla rastgele ateş açan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Havaya silahla rastgele ateş açan şüpheli yakalandı

03.03.2022 08:54

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde silahla havaya ateş açan kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde silahla havaya ateş açan kişi gözaltına alındı.

Laleli Mahallesi'nde devriye görevi yürüten çarşı ve mahalle bekçileri, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bir kişinin silahla havaya ateş ettiğini gördü.

Bekçilerin "dur' ihtarına uymayan şüpheli, kaçmaya başladı.

Bekçilerin takibi sonucu aynı mahallede yakalanan şüphelinin yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.Y'nin (35) işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika haberleri: Havaya silahla rastgele ateş açan şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri: Havaya silahla rastgele ateş açan şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri: Havaya silahla rastgele ateş açan şüpheli yakalandı

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Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Havaya silahla rastgele ateş açan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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