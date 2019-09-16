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Manisa'da "Haydi Yapalım" temizlik kampanyası

1 saat önce

21 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde tüm dünyada yapılan Let's Do It ! (Haydi Yapalım) kampanyası kapsamında Manisa'daki 4 noktada temizlik yapılacak.

Manisa'da

21 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde tüm dünyada yapılan Let's Do It ! (Haydi Yapalım) kampanyası kapsamında Manisa'daki 4 noktada temizlik yapılacak.

Soma Belediyesi Soma Kent Konseyi Başkanı Mustafa Alioğlu, çevre temizliğine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla 169 ülke ile eş zamanlı olarak 21 Eylül 2019 tarihinde 81 ilde ve binlerce noktada gerçekleştirilecek Let's Do It! etkinliğinin Soma'da Sevişler Baraj Gölü çevresinde, Akhisar'da Efendi Mahallesinde, Turgutlu'da Anfi Tiyatro ve Merkez Ağlayan Kaya alanında gerçekleştirileceğini söyledi.

İçedeki temizlik kampanyasının Soma Kent Konseyi ve yerel yönetimlerin desteğiyle Soma Doğa Sporları Kulübü tarafından gerçekleştirileceğini aktaran Alioğlu, etkinlik için 21 Eylül Cumartesi günü Saat 11.00'den itibaren belediye önünden ücretsiz otobüslerin kaldırılacağını belirtti.

Manisa, Eylül, Soma, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:52 Kaynak: AA
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