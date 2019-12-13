Manisa'da hayırsever desteği ile otizmli öğrenciler için sınıf açıldı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde TOHUM Otizm Vakfı ve hayırseverlerin desteği ile otizmli öğrenciler için sınıf oluşturuldu.



Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde otizmli öğrenciler için oluşturulan sınıfta 15 öğrenciye eğitim verilecek.

Otizmli öğrenciler için oluşturulan sınıf açılışında konuşan Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, gençlere yapılan yatırımların asla ziyan olmadığını belirterek, özel öğrencilere yapılacak hizmetlerin önemine değindi.

TOHUM Otizm Vakfı Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin de kendisinin de bir otizmli bir çocuğunun olduğu ve otizmli çocukların daha iyi, daha güzel şartlarda eğitim görmeleri için çalıştığını söyledi.



Hayırseverlere desteklerinden dolayı teşekkür eden Sezgin, şunları söyledi:



" Aksaray'da yaşanan sıkıntılara hepimiz çok üzüldük ama belki de bir yararı da oldu. Özel eğitim konusunda yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Özel eğitim sınıflarına her yerde ihtiyaç var. Yaklaşık 400 binin üzerinde 0-18 yaş arasındaki otizmli öğrencimizin 40 bin kadarı örgün eğitimin içerisinde yer alırken, geri kalanı rehabilitasyon sisteminde eğitim almaktalar. Rehabilitasyon sistemine karşı değiliz. Çok kıymetli çok özel bir sistem ama aslında buralar dershanedir. Tam zamanlı okula gitmek çok daha önemli. Bunun için her yerde özel eğitim sınıflarının ve okullarının sayısının arttırılması gerekmekte."