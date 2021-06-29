Manisa'da hedef 30 bin çocuk ve gence yüzme öğretmek

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda hayata geçirilen proje ile 30 bin çocuk ve gence yüzme eğitimi verilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin yüzme öğrenimlerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi Manisa'da başladı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda ilk günden itibaren yoğun ilgiye gören proje; Yunusemre Atatürk Olimpik Yüzme Havuzu, Selendi Yüzme Havuzu, Gölmarmara Yüzme Havuzu, Gördes Yüzme Havuzu, Demirci Yüzme Havuzu, Kula Spor Kompleksi Yüzme Havuzu ile Yunusemre Manisa kız yurdu bahçesi, Şehzadeler Gediz Spor Salonu bahçesi, Akhisar eski Stadyum, Salihli Gençlik Merkezi bahçesi, Kırkağaç Eczacı Anadolu Lisesi, Ahmetli eski Sağlık Ocağı, Köprübaşı Spor Salonu bahçesi, Turgutlu Gençlik Merkezi bahçesine kurulan portatif havuzlarda gerçekleştiriliyor.

5-18 yaş arası çocuk ve gençlerin yanı sıra 7'den 70'e vatandaşların da katılabildiği projede, eylül ayına kadar yaklaşık 30 bin civarında katılımcıya yüzme öğretilmesi hedefleniyor. Kurslar, pandemi kurallarına uygun şekilde yapılıyor. Uzman eğitmenler gözetimindeki kurslarda öğrencilerin ateş ölçümüne, dezenfektasyonuna son derece dikkat ediliyor. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, İl ve İlçe Müdürlüklerine başvuru yapabilecek.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, yüzme becerilerinin erken dönemde öğrenilmesinin çocuklar için büyük bir kazanım olacağını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızca organize edilen projede çocuk ve gençlerimiz, hem sporla tanışmış oluyor, hem yeteneklerini ve özgüvenlerini geliştiriyor. Yüzmeyi gençlerimizin ayağına götürüyoruz. Aynı zamanda 7'den 70'e herkese yüzme öğretiyoruz. Çok verimli ortamda çalışmalarımız devam ediyor. Katılımdan çok memnunuz. Bu kapsamda Manisa olarak Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesinde geçen yıl Türkiye 3'üncüsü olmuştuk. Bu yıl ise hedefimiz daha fazla çocuğumuzu yüzme ile buluşturmak." diye konuştu. - MANİSA