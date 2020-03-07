Manisa'da Helenistik döneme ait Zeus heykeli bulundu, 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da Helenistik döneme ait Zeus heykeli bulundu, 6 kişi yakalandı

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Helenistik döneme ait Zeus heykeli ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da Helenistik döneme ait Zeus heykeli bulundu, 6 kişi yakalandı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Helenistik döneme ait Zeus heykeli ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Güneş Mahallesinde yaşayan T.K'nin (51) elinde tarihi eser bulunduğu ve bunu satmaya çalıştığı ihbarı üzerine şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve ilçe jandarma karakol komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda Helenistik döneme ait Zeus heykeli bulundu.

T.K. ile tarihi eserin satılması konusunda görüşme yaptığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Helenistik, Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:14 Kaynak: AA
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