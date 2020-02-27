Manisa'da helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika
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Manisa'da helikopter destekli trafik denetimi

6 saat önce

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir-İstanbul Otoyolu ile Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde helikopter destekli trafik denetimi yaptı.

Manisa'da helikopter destekli trafik denetimi, System.String[]

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir- İstanbul Otoyolu ile Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde helikopter destekli trafik denetimi yaptı.


Aydın Jandarma Filo Komutanlığından havalanan helikopterle yapılan yol kontrolüne karadan destek veren polis ve jandarma trafik ekipleri, İzmir-İstanbul otoyolu, Manisa-Turgutlu ve Manisa-Akhisar kara yollarında trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.


Toplam 67 aracın kontrol edildiği denetimde helikopterle kural ihlali yaptığı tespit edilen 4 sürücü için gerekli işlemler yapıldı.

Havadan trafik kontrollerinin bundan sonra devam edeceği bildirildi.

İstanbul, Jandarma, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:48 Kaynak: AA
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