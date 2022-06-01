Manisa'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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Manisa'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

01.06.2022 09:16
Manisa'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Manisa'da helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Manisa'da helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile Turgutlu, Akhisar, Salihli, Gölmarmara ilçelerini birbirine bağlayan kara yolları denetlendi.

Yerden polis ve jandarma ekiplerinin de destek verdiği helikopterli denetimde 590 araç ve sürücü kontrol edildi.

Kurallara uymadığı tespit edilen araç sürücülerine uygulama noktalarında cezai işlem uygulandı.

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Kaynak: AA

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

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