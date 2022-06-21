Manisa'da helikopterli trafik denetimi: 13 araç men edildi - Son Dakika
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Manisa'da helikopterli trafik denetimi: 13 araç men edildi

21.06.2022 15:07
Manisa'da helikopterli trafik denetimi: 13 araç men edildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün helikopter destekli gerçekleştirdiği trafik denetiminde 62 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanırken, 13 araç da trafikten men edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün helikopter destekli gerçekleştirdiği trafik denetiminde 62 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanırken, 13 araç da trafikten men edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Manisa- Turgutlu Devlet Karayolu, Salihli-Gölmarmara- Akhisar Devlet Karayolu ve Manisa-Akhisar Devlet Karayolunda saat 10.00-12.00 saatleri arasında, Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter ile havadan trafik denetimi yapıldı. Faaliyete Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 9 Jandarma Trafik Timi, 2 Motosikletli Trafik Timi, 1 Motosikletli Asayiş Timi, 6 Jandarma Asayiş Timi ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 5 Bölge Trafik Ekibi olmak üzere toplam 56 personel katıldı.

Denetim sonucunda 910 araç kontrol edilirken, trafik ihlali yapan 62 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı, 13 araç da trafikten men edildi. - MANİSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Jandarma, Tragger, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da helikopterli trafik denetimi: 13 araç men edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da helikopterli trafik denetimi: 13 araç men edildi - Son Dakika
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