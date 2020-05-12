Manisa'da hem virüsle hem haşereyle mücadele - Son Dakika

Koronavirüs salgınına karşı il genelinde amansız bir mücadele sergileyen Manisa Büyükşehir, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte haşereyle mücadele çalışmalarına da hız verdi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların açık alanlarda daha rahat bir şekilde vakit geçirebilmeleri için haşere ile mücadele çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Haşere ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeşil alanlarda sivrisinek ve karasineklere karşı mist blower cihazları ile ilaçlama uygulaması yaptı. Sulak ve gübrelik alanlarda da, sivrisinek ve karasinek üremesine engel olmak için ekipler, larvasit uygulamaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal, "İl genelinde haşere ile mücadele çalışmalarımız, hazırlanan program dahilinde yıl boyunca periyodik olarak devam etmektedir. Bu uygulamalarımızı havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yoğunlaştırdık. Sivrisine ve karasinek üremesine engel olmak amacıyla ekiplerimiz, sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde de, sulak ve gübrelik alanlarda larvasit uygulamaları gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra, yeşil alanlarda mist blower cihazları ile ilaçlama uygulaması gerçekleştirmekteyiz. Vatandaşlarımızın açık alanlarda rahat bir şekilde vakit geçirebilmesi için ilaçlama çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz" dedi. - MANİSA