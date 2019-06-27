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Manisa'da hemzemin geçitte kaza

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hemzemin geçitte tren ve kamyonet çarpıştı.

Manisa'da hemzemin geçitte kaza, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hemzemin geçitte tren ve kamyonet çarpıştı.

Alınan bilgiye göre, Manisa'nın Alaşehir ilçesinden İzmir'in Menemen ilçesi yönünde ilerleyen yolcu treni, Sarıbey Mahallesi Zincirlikuyu mevkisindeki hemzemin geçitten geçmeye çalışan Orhan Yakut yönetimindeki plakasız kamyonete çarptı.

Kamyonetin kasa bölümünün koptuğu kazada yaralanan olmadı.

Ehliyetsiz olduğu belirtilen sürücü, ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürülüğüne götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:50 Kaynak: AA
Turgutlu, Manisa, Güncel
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