Manisa'da hemzemin geçitte kaza
1 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hemzemin geçitte tren ve kamyonet çarpıştı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:50 Kaynak: AA
'nın Turgutlu
ilçesinde hemzemin geçitte tren ve kamyonet çarpıştı.
Alınan bilgiye göre, Manisa'nın Alaşehir
ilçesinden İzmir
'in Menemen
ilçesi yönünde ilerleyen yolcu treni, Sarıbey Mahallesi Zincirlikuyu
mevkisindeki hemzemin geçitten geçmeye çalışan Orhan Yakut yönetimindeki plakasız kamyonete çarptı.
Kamyonetin kasa bölümünün koptuğu kazada yaralanan olmadı.
Ehliyetsiz olduğu belirtilen sürücü, ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürülüğüne götürüldü.
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