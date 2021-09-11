Hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü hafif yaralandı - Son Dakika

Öte yandan trendeki yolcular, kaza yerine gelen halk otobüsleriyle Manisa Garı'na taşınarak başka bir yolcu trenine aktarıldı.

Görgü tanıklarından Murat Yıldız , tren hemzemin geçide ulaşmadan bariyerlerin kapandığını gördüğünü belirterek, "Muhtemelen sürücü, aracı durduramadı ve geçide girdi. Tren, arabaya çarpıp götürünce biz de arkasından koştuk yardım amaçlı." dedi.

Manisa Şehir Hastanesi 'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı, bacağında sıyrıklar olduğu belirtildi.

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