Son Dakika Haberleri: Manisa'da Hentbol Şöleni

Manisa'da Hentbol Şöleni

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organize ettiği Okul Sporları Genç Kız-Erkek Hentbol Yarı Final Müsabakaları Manisa'da yapılıyor.

Manisa'da Hentbol Şöleni, System.String[]

Çok Amaçlı Spor Salonu ile Atatürk Olimpik Kapalı Spor Salonu'nda başlayan müsabakalara kızlarda 8, erkeklerde 6 takım katılıyor.

Müsabakalara kızlarda; Manisa Spor Lisesi, İzmir Bornova Özel Özel Yeşeren Anadolu Lisesi, Bursa Mudanya Sami Evkuran Anadolu Lisesi, Antalya Muratpaşa Anadolu Lisesi, Muğla Bodrum Halil İbrahim İper-Adnan İper Anadolu Lisesi, Ankara Çankaya Özel Zafer Tek Yıldız Lisesi, Mersin Mezitli Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi, Adana Seyhan Özel Akdeniz Koleji katılırken, erkeklerde ise İzmir Narlıdere Özel TAKEV Anadolu Lisesi, Adana Seyhan Şehit Ahmet Mehmet Oruç Spor Lisesi, Antalya Kepez Spor Lisesi, İstanbul Beşiktaş Özel Şişli Terakki Lisesi, Ankara Çankaya Özel Zafer Tek Yıldız Lisesi, Denizli Bozkurt Spor Lisesi katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, organizasyona katılan takımlara başarılar dilerken, sporseverleri müsabakaları izlemeye davet etti. Cuma günü sona erecek müsabakalarda ilk iki sırayı alan takımlar, 22-26 Mayıs tarihlerinde Çorum'da yapılacak Türkiye Şampiyonası Finalleri'nde mücadele etme hakkını elde edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:22 Kaynak: Bültenler

Manisa, Güncel
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