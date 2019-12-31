Manisa'da 'Herkes İçin Matematik' sergisi yoğun ilgi gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da 'Herkes İçin Matematik' sergisi yoğun ilgi gördü - Son Dakika

Manisa'da 'Herkes İçin Matematik' sergisi yoğun ilgi gördü

6 saat önce

Yunusemre Belediyesi'nin öğrencilerin matematiği sevdirmek amacıyla Manisa'da ilk kez Yunus Emre Millet Çarşısı'nda açtığı 'Herkes için Matematik' sergisi öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Manisa'da 'Herkes İçin Matematik' sergisi yoğun ilgi gördü, System.String[]

Yunusemre Belediyesi'nin öğrencilerin matematiği sevdirmek amacıyla Manisa'da ilk kez Yunus Emre Millet Çarşısı'nda açtığı 'Herkes için Matematik' sergisi öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.


Yunusemre Belediyesi tarafından öğrencilerin matematiksel düşünce sistemini geliştirmek amacıyla Manisa'da ilk kez Yunus Emre Millet Çarşısı Fuayesinde düzenlenen matematik sergisi öğrencilerden yoğun ilgi gördü. 9 gün boyunca açık kalan sergiyi çevre il ve ilçelerden binlerce öğrenci ziyaret etti. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, ilgiden dolayı öğrencilere teşekkür ederek bu tür etkinliklerin devamının geleceğini dile getirdi. Başkan Çerçi açıklamasında, "Öğrencilerimizin matematiksel düşünce sistemini geliştirerek, kendilerine olan güven duygusunu artırmayı amaçlayan sergimize öğrencilerimizin ilgisi bizleri oldukça memnun etti. Binlerce öğrencimiz bu sergiyi gezdi. Belediye olarak öğrencilerimize yönelik etkinliklerimizi sürdüreceğiz" dedi. - MANİSA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cezaevinen izinli çıkarak eşini 20 yerinden bıçaklayan adam adliyede
Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu 2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü Ankara'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı

Son Dakika Haberleri
17:22 Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
17:22 Manisa'da boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
17:22 Üniversite öğrencilerinden anlamlı etkinlik - Son Dakika
17:16 AK Parti Ardahan İl Başkanı Aydın'dan yeni yıl ve Mekke'nin Fethi'nin yıldönümü mesajı - Son Dakika
17:16 Öğrencilere yılbaşı hediyesi - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika
16:17 2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 17:22:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da 'Herkes İçin Matematik' sergisi yoğun ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]