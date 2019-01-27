Son Dakika Haberleri: Manisa'da Heyelan

Manisa'da Heyelan

53 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Yukarıbozkır kavşağında heyelan nedeniyle Turgutlu- Ödemiş yolu trafiğe kapatıldı.

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Manisa'nın Turgutlu ilçesi Yukarıbozkır kavşağında heyelan nedeniyle Turgutlu- Ödemiş yolu trafiğe kapatıldı.

Kentte süren aşırı yağışlar Dağmarmara Mahallesi yolunun Yukarıbozkır kavşağında zeminin yumuşaması nedeniyle heyelan oldu. Ağaçlar yola devrildi.

Bunun üzerine Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Turgutlu-Ödemiş yolunu trafiğe kapattı.

Yukarıbozkır - Güney yolunu kullanmak isteyen sürücüler, eski yola yönlendiriliyor.


Ekiplerin kapalı yolu açmak için bölgedeki çalışması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:08 Kaynak: AA

Ödemiş, Turgutlu, Manisa, Güncel
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