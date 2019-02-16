Manisa'da Heyelan Çocuk Parkını Yuttu

Manisa'da heyelan çocuk parkını yuttuMANİSA - Manisa'da Sarıkaya köyündeki çocuk parkı, heyelan sebebiyle bulunduğu yerden yaklaşık 5 metre çöktü.

Manisa'da heyelan çocuk parkını yuttu



MANİSA - Manisa'da Sarıkaya köyündeki çocuk parkı, heyelan sebebiyle bulunduğu yerden yaklaşık 5 metre çöktü.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde oluşan heyelan, köyde bulunan çocuk parkını adeta yuttu. Yaklaşık 1 hafta kadar önce yolda çatlaklar oluştuğunu ifade eden köy sakinleri, bir sabah kalktıklarında çocuk parkının yerinde olmadığını görünce çok korktuklarını söyledi.

Yaklaşık 40 senedir yaşadıkları yerde böyle heyelan olmadığını anlatan köy sakinlerinden Selahattin Gülüm, "Sabah bir kalktık burası böyleydi ama evlerde bir şey yok. Bu heyelan da Allah tarafından olan bir şey. Köyün diğer tarafında 20 sene önce heyelan olmuştu 2 ev oturulamaz hale gelmişti" dedi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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