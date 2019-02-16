Son Dakika Haberleri: Manisa'da Heyelan Çocuk Parkını Yuttu

Manisa'da Heyelan Çocuk Parkını Yuttu

58 dakika önce

Manisa'da heyelan çocuk parkını yuttuMANİSA - Manisa'da Sarıkaya köyündeki çocuk parkı, heyelan sebebiyle bulunduğu yerden yaklaşık 5 metre çöktü.

Manisa'da Heyelan Çocuk Parkını Yuttu, System.String[]
Manisa'da heyelan çocuk parkını yuttu

MANİSA - Manisa'da Sarıkaya köyündeki çocuk parkı, heyelan sebebiyle bulunduğu yerden yaklaşık 5 metre çöktü.
Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde oluşan heyelan, köyde bulunan çocuk parkını adeta yuttu. Yaklaşık 1 hafta kadar önce yolda çatlaklar oluştuğunu ifade eden köy sakinleri, bir sabah kalktıklarında çocuk parkının yerinde olmadığını görünce çok korktuklarını söyledi.
Yaklaşık 40 senedir yaşadıkları yerde böyle heyelan olmadığını anlatan köy sakinlerinden Selahattin Gülüm, "Sabah bir kalktık burası böyleydi ama evlerde bir şey yok. Bu heyelan da Allah tarafından olan bir şey. Köyün diğer tarafında 20 sene önce heyelan olmuştu 2 ev oturulamaz hale gelmişti" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:36 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski Fotoğraflar İş Sahibi Yaptı! 45 Yıl Önce Babası ve Dedesinin Yaptığı İşi Yapmaya Başladı Zincirleme Kazada Araçlar Hurdaya Döndü! Ağır Yaralılar Var

İki Grup Arasındaki Kavga AVM'yi Savaş Alanına Çevirdi! Yaralılar Var Kız Çocuğu, Annesine Şiddet Uygulayan Babasını Silahla Vurarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 00:34:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da Heyelan Çocuk Parkını Yuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]