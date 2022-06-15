Manisa'da heyelan yolu trafiğe kapattı - Son Dakika
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Manisa'da heyelan yolu trafiğe kapattı

15.06.2022 14:19
Manisa'da heyelan yolu trafiğe kapattı

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde aşırı yağış sonrası toprak kayması meydana geldi.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde aşırı yağış sonrası toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle Demirci-Köprübaşı yolu trafiğe kapandı.

Olay, Köprübaşı ilçesi Borlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye aşırı sağanak yağmur nedeniyle Demirci-Köprübaşı yolunda heyelan meydana geldi. Yolun trafiğe kapanmasının ardından Karayolları ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Heyelan nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmazken, yapılan çalışmaların ardından Demirci-Köprübaşı yolu kontrollü şekilde trafiğe açıldı. - MANİSA

Manisa'da heyelan yolu trafiğe kapattı
Manisa'da heyelan yolu trafiğe kapattı
Manisa'da heyelan yolu trafiğe kapattı
Manisa'da heyelan yolu trafiğe kapattı

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Kaynak: İHA

Köprübaşı, Demirci, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da heyelan yolu trafiğe kapattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da heyelan yolu trafiğe kapattı - Son Dakika
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