Manisa'da hiçbir engelli ve yaşlı açıkta bırakılmıyor - Son Dakika

Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç, engellilerin ve yaşlılar için en güzel şekilde hizmet vermek için çalıştıklarını belirterek Manisa genelinde 8 bin 196 kişiye evde bakım ücreti verdiklerini söyledi.

Manisa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç, kurum olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Engelli bakım ödeme şartları

Engelli yakınına bakan aile bireylerine ödenen evde bakım parasından da bahseden Gülgeç, "Evde bakım ücreti normalde kendine bakamayan engellilere evde sağlıklı bir şekilde bakılması için bakıcıya verilen ücrettir. Bu para herkese verilmiyor. Evde bakım parasının alınabilmesi için engellinin bulunduğu hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte ikisinden düşük olması yani 1402 TL'nin altında olması gerekiyor. Engellinin en az yüzde 50 oranında engelli olduğunu gösteren sağlık raporu olmalıdır. Müdürlük olarak evde bakım ücreti verilen yerlerde incelemeler yapıyoruz. Ayrıca kurumu da başvuru yapılabiliyor. Kasım ayında 8 bin 196 kişiye toplamda 12 milyon 700 bin TL nakit yardımı gerçekleştirdik. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından ihtiyaç sahiplerine her ay evde bakım maaşı yatırılıyor. Vatandaşlar bu maaşları ile ihtiyaçlarını giderebiliyor. Hiçbir engellimizi, yaşlımızı açıkta bırakmıyoruz" dedi.

Engeliler ücretsiz seyahat hakkından faydalanıyor

Engellilerin ücretsiz seyahat hakkından faydalanması için engelli kartlarının hazırlandığını ifade eden Müdür Mustafa Feridun Gülgeç, "Bu kart sayesinde engellilerimiz birçok ulaşım arıcından ücretsiz faydalanmış oluyor. Bakanlığımız bize her aya para gönderiyor. Bizde müdürlük olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne gönderiyoruz. Ayda ortalama 700 bin TL para ödemesi yapıyoruz. Örneğin geçtiğimiz ay 744 bin TL ödeme yapıldı" diye konuştu. - MANİSA