Manisa'da Hırsızlık Anı Kameraya Yansıdı
13 dakika önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, otomobilden hırsızlık anı kameraya yansıdı.
Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde, otomobilden hırsızlık anı kameraya yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Şehitler Mahallesi
'nde park halinde bulunan araçların kapılarını zorlayarak açan ve içerisinden eşya alan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Ercan E'yi yakaladı.
Hırsızlık ve yaralama suçlarından sabıkası bulunduğu öğrenilen zanlının, aynı yöntemle sokakta park halindeki üç araçtan da hırsızlık yaptığı tespit edildi.
Öte yandan, zanlının park halindeki bir aracın içerisindeki eşyaları alması AA muhabiri tarafından görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:15 Kaynak: AA
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