Manisa'da hırsızlık iddiasıyla 3 kadın tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da hırsızlık iddiasıyla 3 kadın tutuklandı - Son Dakika

Manisa'da hırsızlık iddiasıyla 3 kadın tutuklandı

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, bohçacı gibi davranarak girdikleri evden 8 bin lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın cezaevine gönderildi.

Manisa'da hırsızlık iddiasıyla 3 kadın tutuklandı, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, bohçacı gibi davranarak girdikleri evden 8 bin lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın cezaevine gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavakalan Mahallesi'nde yaşayan Ü.Ç'nin (80), kendilerini bohçacı olarak tanıtan 3 kadının evinden 8 bin lirayı çaldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bunun üzerine bölgede uygulama yapan jandarma, şüpheli bir otomobili durdurdu. Araçtaki aramada Ü.Ç'nin evinden çalındığı belirlenen 8 bin lira ve bir miktar ceviz bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli kadınlar N.G (26), A.A (32) ve S.A (42), işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Jandarma, Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:34 Kaynak: AA
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