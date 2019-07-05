Manisa'da hırsızlık operasyonu
1 saat önce
Manisa'nın Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde hırsızlık iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:53 Kaynak: AA
'nın Sarıgöl
ve Alaşehir
ilçelerinde hırsızlık iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
İlçedeki MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, A.G, A.Ç. ve Ö.T'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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