Son Dakika Haberleri: Manisa'da hırsızlık operasyonu
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Manisa'da hırsızlık operasyonu

1 saat önce

Manisa'nın Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde hırsızlık iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.

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Manisa'nın Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde hırsızlık iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
İlçedeki MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, A.G, A.Ç. ve Ö.T'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:53 Kaynak: AA
Alaşehir, Sarıgöl, Manisa, Güncel
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