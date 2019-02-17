Manisa'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı
15 dakika önce
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yakalanan hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı.
Manisa
'nın Kırkağaç
ilçesinde yakalanan hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kırkağaç Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Bakır Mahallesi'nde yaptıkları kontrol sırasında bir deponun kapısının açık olduğunu gördü.
İçeriye giren ekipler, A.A, C.Ü. ve B.A'nın depodaki bakır eşya ve çeşitli antika malzemeleri çalmaya çalıştığını fark etti.
Polislerden saklanmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:34 Kaynak: AA
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