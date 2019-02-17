Son Dakika Haberleri: Manisa'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Manisa'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

15 dakika önce

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yakalanan hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

Manisa'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı, System.String[]
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yakalanan hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırkağaç Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bakır Mahallesi'nde yaptıkları kontrol sırasında bir deponun kapısının açık olduğunu gördü.

İçeriye giren ekipler, A.A, C.Ü. ve B.A'nın depodaki bakır eşya ve çeşitli antika malzemeleri çalmaya çalıştığını fark etti.

Polislerden saklanmaya çalışan 3 şüpheli gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:34 Kaynak: AA

Jandarma, Kırkağaç, Manisa, Güncel
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