Son Dakika Haberleri: Manisa'da Hırsızlık Zanlılarına Operasyon

Manisa'da Hırsızlık Zanlılarına Operasyon

6 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 hırsızlık olayıyla ilgili aranan 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da Hırsızlık Zanlılarına Operasyon, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 hırsızlık olayıyla ilgili aranan 3 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede son bir ayda görülen otomobilden hırsızlık olaylarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda A.İ, C.P, ve A.B gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalıntı malzemeleri satın aldığı öne sürülen T.Y'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:47 Kaynak: AA

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