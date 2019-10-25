Son Dakika Haberleri: Manisa'da hırsızlık zanlısı 5 kişi tutuklandı
Son Dakika Güncel Manisa'da hırsızlık zanlısı 5 kişi tutuklandı

Manisa'da hırsızlık zanlısı 5 kişi tutuklandı

13 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde, otomobil hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Manisa'da hırsızlık zanlısı 5 kişi tutuklandı, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde, otomobil hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta Kurtdere Mahallesi'nde meydana gelen otomobil hırsızlığı ve bir araçtan 10 bin liranın çalınmasının ardından çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kimlik bilgilerini tespit ettiği 5 zanlıyı Aydın'daki ikametlerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Salihli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:46 Kaynak: AA
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