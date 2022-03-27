Manisa'da hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

27.03.2022 14:45
Manisa'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 7. JASAT timi ile İstihbarat Kısım ve Merkez Jandarma Karokol Komutanlığı ekibi, Tepeköy Mahallesi'nde M.Y'ye (60) ait ikametten 35 bin para çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Jandarma yaptığı çalışmanın ardından şüpheli B.Y'yi (30) yakaladı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 24 bin 400 lira, 2 cep telefonu, 5 gram metamfetamin ile 4 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500

Jandarma, Alaşehir, Hisarcık, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
14:39 Selçuk Yöntem'den Kim Milyoner Olmak ister itirafı!
14:34 Kılıçdaroğlu Eski Meclis Başkanı Cindoruk'la görüştü! 'Seçim' detayı dikkat çekti
14:30 Dursun Özbek'in başkanlık için tek bir şartı var!
14:23 Göztepe'nin yeni sahibi belli oluyor! Mehmet Sepil, bu hafta içinde taliplilerle görüşecek
14:16 Metin Öztürk, Galatasaray'a resmen başkan adayı oldu!
14:07 Gizemli sembol ve ışıkların "Rusya ordusuna işaret veriliyor" iddiası
13:53 Karamollaoğlu, "Erbakan hayatta olsa CHP ile bir araya gelir miydi?" sorusunu yanıtladı!
13:24 Elon Musk itiraf etti: Hayatımda köpeğim dışında kimse yok
12:58 Kabine yarın toplanıyor! Masada gıda erişimi konusu var
12:39 Mesut Özil ABD'den aldığı teklifi kabul edecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 15:00:40. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement