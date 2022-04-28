Manisa'da hızlı tren şantiyelerinden mazot çalan 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da hızlı tren şantiyelerinden mazot çalan 8 şüpheli yakalandı

28.04.2022 23:27
Manisa'da hızlı tren şantiyelerinden mazot çalan 8 şüpheli yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hızlı tren şantiyelerindeki iş makinalarından mazot çaldığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hızlı tren şantiyelerindeki iş makinalarından mazot çaldığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Kısım ve Killik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Killik, Tepeköy, Caberfakılı, Matarlı mahallerinde iş makinalarından mazot çalınması üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, hızlı tren şantiyesinde çalışan ve iş makinalarından mazot çaldığını belirlediği F.Y, R.K, M.S, M.K, A.Ç, M.B, H.A. ve G.Ş'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Jandarma, Hisarcık, Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da hızlı tren şantiyelerinden mazot çalan 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da hızlı tren şantiyelerinden mazot çalan 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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