Hurda toplayan kadının varili oturarak ezdiği anları kamera kaydetti - Son Dakika
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Hurda toplayan kadının varili oturarak ezdiği anları kamera kaydetti

08.03.2022 17:27

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde at arabasıyla hurdacılık yapan bir kadının boş varili, üzerine oturarak ezdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde at arabasıyla hurdacılık yapan bir kadının boş varili, üzerine oturarak ezdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Peker Mahallesi'nde at arabasıyla hurda malzeme toplayan biri kadın 2 kişi, yol kenarına bırakılmış malzemeleri arabaya yükledi.

Bu sırada kimliği belirlenemeyen kadın, yol kenarında gördüğü varili devirerek içindeki suyu boşalttı. Kadın, üzerine birkaç kez oturup kalkarak ezdiği varili at arabasına yerleştirdi.

Kadının varili ezme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Hurda toplayan kadının varili oturarak ezdiği anları kamera kaydetti
Hurda toplayan kadının varili oturarak ezdiği anları kamera kaydetti
Hurda toplayan kadının varili oturarak ezdiği anları kamera kaydetti

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Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hurda toplayan kadının varili oturarak ezdiği anları kamera kaydetti - Son Dakika


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