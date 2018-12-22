Manisa
'da "Huzur
45" asayiş uygulaması yapıldı.
Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet ve trafik ekipleri katıldı.
Toplam 550 polisin katıldığı uygulamada, kent merkezinde 43 sabit nokta ve 208 umuma açık iş yerinde denetleme yapıldı.
Denetimlerde, 5 bin 845 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli yakalandı, 1 ruhsatsız tabanca ile 13 mermi ele geçirildi, 127 araca çeşitli suçlardan 75 bin 600 lira para cezası kesildi ve 14 araç trafikten men edildi.