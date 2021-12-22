MANİSA'DA, İÇKİLİ MEKANLARDA YILBAŞI ÖNCESİ DENETİM - Son Dakika

MANİSA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle halk sağlığının korunması amacıyla yılbaşı öncesi kent genelinde eş zamanlı restoran ve eğlence mekanlarında gıda ve alkol denetimi yaptı. Denetimlerde bazı işyerlerinden kaçak olduğu şüphesi üzerine incelenmek üzere numuneler alındı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü halk sağlığının korunması amacıyla, yaklaşan yılbaşı öncesi kent genelinde eş zamanlı olarak restoran ve eğlence mekanlarında gıda ve alkol denetimi yaptı. Denetime Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa İl tarım ve Orman Müdür Yardımcıları Serdar Mersinli, Melikşah Taşkın, Gıda ve Yem Şube Müdürü Defne Bacınoğlu ve kontrol görevlileri katılım sağladı. Çeşitli mekanlarda mutfakları kontrol eden ekipler, açık ve kapalı alkol şişelerini de anında sonuç veren barkod okuma cihazıyla denetledi, numuneler topladı.

Şehzadeler ilçesinde denetim yapılan bir barın işletmecisi Mehmet Yılmaz ise bu tür kontrollerin daha sık yapılmasını istedi. Yılmaz, "Sadece yılbaşı için değil, kontroller devamlı sık bir şekilde yapılmalı ki insanlar canından olmasın. Sahte içkiyi artık çocuklar bile yapabiliyor. İnternetten herkes verilerini alarak suyunu koyarak içti yapıyor. Ancak, bu insanların canına mal oluyor" diye konuştu. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, duyarlılığından dolayı işletmeci Mehmet Yılmaz'a teşekkür etti.

Denetim sonrası gazetecilere açıklama yapan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Bugün bakanlığımızın talimatı doğrultusunda kolluk kuvvetlerimizler beraber yılbaşı öncesi alkol satış yerlerinin denetimini, Manisa'nın 17 ilçesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdik. Yılbaşı öncesi denetimlerimizi yoğunlaştırdık. İçkiler, son günlerde ülkemizde bizimde üzüntü duyduğumuz vakalara neden oluyor. Buradan vatandaşlarımıza özellikle uyarıda bulunmak istiyorum. Satış yetkisi olanlar dışındaki yerlerden içki alıp, tüketilmemesi büyük önem arz ediyor. Aynı zamanda tüketiciler, en ufak bir şüphe karşısında mutlaka Alo 174 hattına ihbarda bulunmalarını özellikle istiyoruz. Bazı mekanlarda kaçak olduğundan şüphelendiğimiz içki ele geçirdiğimiz oldu. Bunların adli süreçleri devam etmekte ve numuneleri tarafımızca alındı. Aynı zamanda ilimizdeki üretim yerlerinden de düzenli olarak numuneler alınmakta, bu yıl aldığımız 26 numuneden 21'i olumlu, 2'si olumsuz sonuçlandı. Diğerlerin de analizi devam ediyor. Denetimler ilimizde sıkı bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.