Manisa'da içme suyu depoları bakımdan geçti - Son Dakika

Manisa'da içme suyu depoları bakımdan geçti

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Manisa il genelindeki bin 56 içme suyu deposunda bakım onarım ve tadilat işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

Manisa'da içme suyu depoları bakımdan geçti, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Manisa il genelindeki bin 56 içme suyu deposunda bakım onarım ve tadilat işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, İçme Suyu Daire Başkanı Fevzi Demir katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Bin 056 adet içme suyu deposunda bakım onarım ve tadilat çalışması yaptıklarını belirten Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, içme suyu depolarında manevra odalarından dış cephelere, yalıtım sisteminden fayans döşemesine kadar birçok alanı yenilediklerini ayrıca, himaye çiti ile çevrilen depolara dışarıdan müdahale edilmesinin de önüne geçtiklerini söyledi. Halk Sağlığı Merkezleri vasıtasıyla da depolardan düzenli olarak numune alındığını vurgulayan Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Manisalıların musluklarından akan suyu gönül rahatlığıyla içebileceklerini belirtti.

İçme Suyu depolarının bakım onarım ve tadilat çalışmalarından önce, çok kötü durumda olduğunu vurgulayan Aydınyer, "Bakım onarım ve tadilat çalışmalarında eski vanalar, artık paslanmaktan şekil değiştirmiş borular ve içlerinden çıkan yabancı maddelerle karşılaştık. Açıkçası görüntü içler acısıydı. Bundan hareketle, eski ve kötü durumda olan içme suyu depolarını yenileyerek, halkımızın sağlığı için önemli çalışmalar yaptık. Hassas olmamız gereken bir konu olduğunun farkında olarak içme suyu depoları ile ilgili yatırım yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Aydınyer, geçtiğimiz yıllarda da "İçme Suyu Depolarının Dünü ve Bugünü" adlı sergi ile içme suyu depolarının eski ve yeni hallerinin fotoğraflarla sergilendiğini ve Manisalı vatandaşların sergiye büyük ilgi gösterdiğini dile getirdi.

İçme Suyu Daire Başkanı Fevzi Demir, İçme suyu depolarında periyodik olarak bakım çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "İçme Suyu depolarımızın sürekli kontrollerini yapıyoruz. Düzenli olarak klorlama çalışmalarımız devam ediyor. İlk amacımız, halkımıza sağlıklı su temini sağlamaktır. Manisa'ya gönül rahatlığıyla içilecek sağlıkta su temin ediyoruz" dedi. - MANİSA

Manisa'da içme suyu depoları bakımdan geçti
Manisa'da içme suyu depoları bakımdan geçti
Manisa'da içme suyu depoları bakımdan geçti
Manisa'da içme suyu depoları bakımdan geçti
Manisa'da içme suyu depoları bakımdan geçti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 13:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'da içme suyu depoları bakımdan geçti - Son Dakika

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