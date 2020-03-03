Manisa'da İdlib şehitleri için lokma hayrı yapıldı - Son Dakika
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Manisa'da İdlib şehitleri için lokma hayrı yapıldı

6 saat önce

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için lokma hayrı yaptı.

Manisa'da İdlib şehitleri için lokma hayrı yapıldı, System.String[]

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için lokma hayrı yaptı.

Oda önünde yapılan programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, davetlilere lokma ikram edildi.

Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise acil şifalar diledi.

Türkiye'nin her zaman bugüne kadar bekasını korumak için büyük bedeller ödediğini dile getiren Karaağaç, "Bizler, şehitlerimizin manevi mirası üzerinde oturanlar olarak geçmişten aldığımız o kutsal emaneti, ülkemizi bir bütün olarak, bekamızla birlikte Türkiye Cumhuriyeti devletimizle birlikte geleceğe taşımayı görev biliyoruz." dedi.

Manisa, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:48 Kaynak: AA
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