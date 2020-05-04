Manisa'da iftar öncesi feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Manisa'da iftar öncesi feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kazada anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza Soma- Savaştepe Karayolu'nun Sevişler Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Savaştepe yönünden Soma'ya gelen Mehmet S.idaresindeki 45 L 50 36 plakalı tanker, iddiaya göre Sevişler mahallesinden karayoluna kontrolsüz bir şekilde çıkan Ali O.idaresindeki 20 AFD 55 plakalı araca çarptı, ardından karşı yönden gelen Gülay Ş. idaresindeki 45 ACH 989 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle üç araçta farklı yönlere savrularak yoldan çıktı. Çevredekilerin ilk yardımına koştuğu yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Soma'daki hastanelere kaldırıldı. Kazada Gülay Ş.kaldırıldığı Soma İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Aynı araçta yolcu olarak bulunan oğlu M.Y.Ş(12)'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Diğer araçtaki otomobil sürücüsü Ali O.'da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anını anlatan tır şoförü Mehmet S. Sevişler yönünden yola çıkan araç nedeniyle kontrolünü kaybettiğini belirtti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.