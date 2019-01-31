Manisa'da İhracat Rekoru Kırıldı

Manisa
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz
, Manisa'nın geçen yıl 4 milyar 430 milyon dolar ihracatla rekor kırdığını belirtti.
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nda yılın ilk meclis toplantısında konuşan Yılmaz, gündemdeki ekonomik gelişmelere değindi, 2018 yılının değerlendirmesini yaptı ve odanın 2019 hedeflerini paylaştı. Türkiye
'nin 2018 yılında yaşadığı aksiliklere rağmen, ihracatta önemli bir başarı sağladığına dikkati çeken Yılmaz, Manisalı sanayicilerin de yaptıkları ihracatla bu başarıya katkı verdiğini söyledi.
Yılmaz, kentin ihracatında yaşanan artışın özel sektörün dinamik yapısını bir kez daha ortaya koyduğuna işaret ederek, "Manisa 2018 yılında gerçekleştirmiş olduğu 4 milyar 430 milyon dolarlık ihracat ile 2017 yılına kıyasla ihracatında yüzde 11 oranında artış gerçekleştirerek Türkiye'deki en çok ihracat yapan iller sıralamasında 8. sıradaki yerini korumuştur ve ihracat rekoru kırmıştır. Bu başarıya ulaşılmasında katkı sağlayan tüm ihracatçılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.
Elektrik ve doğalgazda indirim beklentisi
KOBİ'lerin finansman ihtiyacının her zamankinden daha büyük önem kazandığını vurgulayan Yılmaz, "KOBİ destek paketini olumlu karşılamakla birlikte, ciddi bir maliyet yüküne sahip sanayici için 2018 yılında yapılan 4 farklı elektrik ve doğalgaz zammına karşı hala beklediğimiz indirim müjdesi ne yazık ki gelmemiştir. En kısa sürede bu konuya ilişkin hükümetimizden bir girişim bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Mehmet Yılmaz, Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2018 yılı teknik destek programına sundukları "Savunma sanayine yön verecek işletmelerin niteliklerinin geliştirilmesi" başlıklı projenin de onaylandığını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu projemiz ile ilimizde savunma sanayi alt tedarikçi zinciri oluşturulacak, savunma sanayinde faaliyet gösteren ana tedarikçiler için yeni alt yüklenicilerin ortaya çıkması sağlanacak. Ayrıca, yurt dışından ithal edilen ürünlerin yerli ikamesi için AR-GE çalışmalarının yapılması teşvik edilecek ve böylece savunma sanayinde yerlileşme sağlanacak.
Proje kapsamında talaşlı imalat, döküm ve ekstrüzyon, elektronik kabin üretim ve montajı olmak üzere 3 ayrı iş kolunda faaliyet gösteren üyelerimize, savunma sanayinde yönetim organizasyon, kalite yönetim sistemleri, üretim yönetimi ve teknikleri olmak üzere 3 modülden oluşan eğitim ve eğitimin uygulamaya aktarılması için danışmanlık hizmeti sunulacak. 36 saat eğitim ve 48 saat danışmanlık hizmetinden oluşan çalışmaya toplamda asgari 15 işletmeden katılımcı alınacak ve en az 30 katılımcı faaliyetten yararlandırılacak."