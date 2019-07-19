Son Dakika Haberleri: Manisa'da ihracatlık üzüm hasadı başladı
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Manisa'da ihracatlık üzüm hasadı başladı

1 saat önce

Manisa'da, 'Superior Seedless' cinsi ihracatlık üzümde hasat başladı.

Manisa'da ihracatlık üzüm hasadı başladı, System.String[]
Manisa'da, 'Superior Seedless' cinsi ihracatlık üzümde hasat başladı.
Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsündeki hasada katılan Vali Ahmet Deniz, üzüm hasadını yaptıktan sonra bir süre işçilerle sohbet etti.
Hasadın ardından açıklama yapan Vali Deniz, enstitü tarafından geliştirilen 'Superior Seedless' cinsi erkenci üzümün 20 Temmuz itibariyle ihracata serbest hale geleceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Manisa üzümün başkenti. Türkiye üzüm ihracatının yüzde 86'sını oluşturmakta. Geçen yıl 500 milyon dolar civarında ihracat rakamlarına ulaştık. Bu yıl da beklentimiz 600 milyon doların üzerinde olması. Ümidimiz çiftçimizin yüzü gülsün, bereketli, bol kazançlı bir yıl olsun. Emeğiyle, alın teriyle çalışan çiftçilerimizin yüzünün gülmesi, bizim için her şeyden daha önemli."
Manisa, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:52 Kaynak: AA
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