Manisa'da ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi ve kitap yardımı - Son Dakika

Umudum Olur Musun Derneği tarafından Manisa'da özellikle kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi 2 bin öğrenciye mont, bot, kırtasiye malzemesi ve kitap yardımı yapıldı.

Derneğin Manisa Şubesi için kente gelen dernek başkanı Erdoğan Uludağ ile derneğin sanat kurulu başkanı Müfit Can Saçıntı, 2 bin öğrenci için hazırlanan yardımları Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen ile İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici'ye teslim etti.

Erdoğan Uludağ, derneklerinin İstanbul dışındaki lk şubesini Manisa'da açtıklarını belirterek, "Öğrencilerimize dokunacak şekilde mont, kaban, sınavlara hazırlık kitapları ve kırtasiye yardımlarına kadar aklımıza gelebilecek her şey var. Bunları il milli eğitim müdürümüze teslim ettik. Köy okullarındaki öğrencilere dağıtılacak." dedi.

Oyuncu, senarist ve yönetmen Müfit Can Saçıntı da aslında yardımların sahiplerinin hayırseverler olduğunu, kendisinin de yardımların gideceği çocuklarla kaynaşmak istediğini dile getirerek, "Akşam da özellikle sağlık çalışanlarımızla bir araya geleceğiz. Onlara bir nebze de olsun moral vermek için koronavirüs tedbirlerini de göz önünde bulundurarak bir söyleşi yapacağız." diye konuştu.

İl Mili Eğitim Müdürü Mustafa Dikici de yardımları için Umudum Olur Musun Derneği yetkililerine teşekkür etti.