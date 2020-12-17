Manisa'da ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi ve kitap yardımı - Son Dakika

Manisa'da ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi ve kitap yardımı

17.12.2020 16:15
Manisa'da ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi ve kitap yardımı, System.String[]

Umudum Olur Musun Derneği tarafından Manisa'da özellikle kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi 2 bin öğrenciye mont, bot, kırtasiye malzemesi ve kitap yardımı yapıldı.

Umudum Olur Musun Derneği tarafından Manisa'da özellikle kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi 2 bin öğrenciye mont, bot, kırtasiye malzemesi ve kitap yardımı yapıldı.

Derneğin Manisa Şubesi için kente gelen dernek başkanı Erdoğan Uludağ ile derneğin sanat kurulu başkanı Müfit Can Saçıntı, 2 bin öğrenci için hazırlanan yardımları Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen ile İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici'ye teslim etti.

Erdoğan Uludağ, derneklerinin İstanbul dışındaki lk şubesini Manisa'da açtıklarını belirterek, "Öğrencilerimize dokunacak şekilde mont, kaban, sınavlara hazırlık kitapları ve kırtasiye yardımlarına kadar aklımıza gelebilecek her şey var. Bunları il milli eğitim müdürümüze teslim ettik. Köy okullarındaki öğrencilere dağıtılacak." dedi.

Oyuncu, senarist ve yönetmen Müfit Can Saçıntı da aslında yardımların sahiplerinin hayırseverler olduğunu, kendisinin de yardımların gideceği çocuklarla kaynaşmak istediğini dile getirerek, "Akşam da özellikle sağlık çalışanlarımızla bir araya geleceğiz. Onlara bir nebze de olsun moral vermek için koronavirüs tedbirlerini de göz önünde bulundurarak bir söyleşi yapacağız." diye konuştu.

İl Mili Eğitim Müdürü Mustafa Dikici de yardımları için Umudum Olur Musun Derneği yetkililerine teşekkür etti.

Müfit Can Saçıntı, Manisa, Kitap, Olur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi ve kitap yardımı - Son Dakika


Son Dakika

Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kocanın resmi nikahlı eşi konuştu: Bizi kıskandığı için öldürdü Hemşirelere "Ben salağım" yazdırdığı iddia edilen başhekim görevden alındı: Tepkimi saygı içinde sözlü olarak gösterdim Japonya Başbakanı, korona tedbirlerini hiçe sayıp yemekli toplantı düzenlediği için halktan özür diledi Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı ifadeler: Görüş ayrılıklarımız olsa da Erdoğan sözünü tutan biri Bağcılar'da 30 saattir yaşanan su kesintisi vatandaşı isyan ettirdi Son Dakika! MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti Kimliğinin bulunduğu cüzdanı kaybeden temizlik işçisi adına kredi çekilmiş
Lille'in sahibi Gerard Lopez, kulübü Merlyn Parnters'e satıyor Lille'in sahibi Gerard Lopez, kulübü Merlyn Parnters'e satıyor         
16:08
Konyaspor, Altınordu'yu 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi Konyaspor, Altınordu'yu 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi         
15:51
Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın         
15:30
BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin: Aşıyı 25 Ocak günü birkaç saat içinde tasarladım BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin: Aşıyı 25 Ocak günü birkaç saat içinde tasarladım         
15:17
Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni eleyerek Türkiye Kupası'nda tur atladı Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni eleyerek Türkiye Kupası'nda tur atladı         
15:09
YÖK, Sağlık Bakanlığı'ndan talep etti: Bizi de öncelikli aşı kapsamına dahil edin YÖK, Sağlık Bakanlığı'ndan talep etti: Bizi de öncelikli aşı kapsamına dahil edin         
14:58
Gizemli elektrik kesintilerinin sığırcıkların dansından kaynaklandığı ortaya çıktı Gizemli elektrik kesintilerinin sığırcıkların dansından kaynaklandığı ortaya çıktı         
14:38
Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek         
14:03
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı         
13:29
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
Yargıtay'dan emsal karar: Üst düzey yöneticiler ya da müdürler fazla mesai ücreti alamaz Yargıtay'dan emsal karar: Üst düzey yöneticiler ya da müdürler fazla mesai ücreti alamaz         
12:13
Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor         
12:12
Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti         
11:23
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 16:29:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi ve kitap yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei