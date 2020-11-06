Manisa'da ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve kırtasiye yardımı - Son Dakika

Manisa'da ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunuldu.

Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından, Vakıf İş Hanı'nda gerçekleşen törende, 170 öğrenciye tablet ve kırtasiye malzemesi verildi.

Törende konuşan, Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Manisa ve İzmir'de kurulmuş olan vakıfların hayır şartlarını yerine getirdiklerini belirterek, vakıfların hayır şartları arasında yer alan yılda 1 defa yoksul öğrencilere, ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımının yapılmasının yer aldığını söyledi.

Vakıf kurucuları adına eğitim yardımlarını gerçekleştirdiklerini dile getiren Ataseven, "Kırtasiye ve tablet yardımı yapıyoruz. 170 kişiye ulaştık. Bizim görevimiz vakfın hayır şartlarını yerine getirmek ve eğitimde biraz olsun motive etmek. Sadece maddi yardımlar yetmez. Bir yetimin başını okşamak, tebessüm etmek maddiyatın önündedir." dedi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de vakıfların millet olarak geçmişten bugüne uzanan bir gelenek olduğunu belirterek, 300 yıl önce hayırseverlerin kurmuş olduğu vakıf sayesinde eğitim yardımlarının yapıldığını söyledi.