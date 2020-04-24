Manisa'da iki aile arasında silahlı kavga: 4 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Eldelek Mahallesi'nde meranın kullanımı nedeniyle aralarında husumet bulunan Bekir K. (57) ve Galip K. (57) kardeşlerle Hasan (63), Halime (64), Halil İbrahim (40) ve Halil Mısırlı (41) arasında tartışma çıktı.

Manisa 'nın Salihli ilçesinde iki aile arasında mera anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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