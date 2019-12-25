Manisa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı; 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı; 1 yaralı - Son Dakika

Manisa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı; 1 yaralı

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Manisa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı; 1 yaralı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı. Kazaya karışan transit araç önce refüje çıkarak karşı şeride geçti.


Kaza, saat 18.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Yunus K. idaresindeki 06 FJ 3235 plakalı kapalı kasa transit, sanayi kavşağından D300 karayoluna kontrolsüz çıkan Coşkun K. (58) idaresindeki 45 YB 1112 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kapalı kasa transit önce refüje çıktı sonra da karşı şeride geçti. O esnada karşı şeritten başka bir aracın gelmemesi büyük bir faciayı önlerken, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobil sürücüsü ise araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, araç içerisinde sıkışan Coşkun K.'yi sıkıştığı yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Coşkun K., Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kapalı kasa transit sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.


Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun her iki şeridinde de trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale dönerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Manisa, Ankara, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 07:52 Kaynak: İHA
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