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Manisa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Manisa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

11.12.2021 12:46
Manisa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Yukarıbozkır Mahallesi'nde, sürücüsü öğrenilemeyen 45 C 4296 plakalı hafif ticari araç ile 45 TR 123 plakalı minibüs kafa kafaya çapıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve Jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Manisa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Turgutlu, Minibüs, Tragger, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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