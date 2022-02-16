Dengesini kaybeden 2 çocuk 30 metreden dereye yuvarlandı - Son Dakika

Dengesini kaybeden 2 çocuk 30 metreden dereye yuvarlandı

Manisa'da okul çıkışı dağ eteklerinde dolaşmaya çıkan 2 çocuk dengesini kaybederek 30 metreden dere yatağına yuvarlandı

Yaklaşık 2 saat mahsur kalan çocukların sesini duyan çevredeki bir kadının durumu ekiplere haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi

Ekipler yarım saatlik bir çalışmanın ardından mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde okul çıkışı dağ eteklerinde yürüyüşe çıkan 15 yaşlarında iki çocuk bir anda dengelerini kaybederek yaklaşık 30 metre derinliğindeki Haydar Deresine yuvarlandı. Yaklaşık 2 saat sonra seslerini duyurmayı başaran çocuklar Manisa İtfaiyesinin hızlı müdahalesi ile kurtarıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 15 yaşlarında olan Pars Sormen ve Abdullah Yiğit okul çıkışında Spil Dağı eteklerinde bulunan Lalapaşa Mahallesinin dağlık kesiminde yürüyüşe çıktı. Bir anlık dikkatsizlikleri sonucu yaklaşık 30 metre derinlikte bulunan Haydar Deresine yuvarlanan iki arkadaştan biri dereye diğeri ise derenin biraz üzerinde durabildi. Yaklaşık 2 saat boyunca seslerini duyurmaya çalışan iki çocuğun sesini hayvanlarını otlatmaktan dönen Zeynep Akpınar tarafından duyuldu. Zeynep Akpınar, telefonu olmadığı için durumu mahalledeki başka bir komşusuna haber verdi. Durumun ekiplere haber verilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. İtfaiye ekipleri ilk olarak yaklaşık 30 metre aşağıya düşen Abdullah Yiğit'e ulaşarak sağlık ekiplerine teslim etti. Abdullah Yiğit'in başında darbe aldığı ve alnında yara izleri olduğu görülürken diğer çocuk Pars Sormen ise yaklaşık 15 metreden kurtarıldı. Vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan Pars Sormen de tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Çocukların sesini duyarak ekiplerin olay yerine gelmesini sağlayan Zeynep Akpınar, "Abdest alacaktım. Baktım bir ses geliyor. Su sesi vardı. Biraz yukarı çıktım 'Abla bizi kurtar arkadaşım da aşağıda' dedi. Ben de komşuya söyledim. Sonra da ekipler geldi. Yaklaşık 2 saattir oradalarmış." dedi.