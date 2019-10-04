Son Dakika Haberleri: Manisa'da iki gündür haber alınamayan çiftçi aranıyor
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Manisa'da iki gündür haber alınamayan çiftçi aranıyor

2 saat önce

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde iki gündür haber alınamayan çiftçi, AFAD, jandarma ve polis ekiplerince aranıyor.

Manisa'da iki gündür haber alınamayan çiftçi aranıyor, System.String[]

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde iki gündür haber alınamayan çiftçi, AFAD, jandarma ve polis ekiplerince aranıyor.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce tarlasına gitmek için traktörüyle evinden ayrılan Vehbi Kayın'dan (59) bir daha haber alamayan yakınları, jandarma ve polise kayıp ihbarında bulundu.

Jandarma, polis ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı.

Kayın'ın traktörünü bulan ekipler, arazide iz takip köpekleri ve havadan drone ile arama çalışmalarını sürdürüyor. Güvenlik güçleri, Kayın'ın ilçede geçtiği muhtemel güzergahlardaki güvenlik kamerası görüntülerini de inceliyor.

Jandarma, Manisa, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:20 Kaynak: AA
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