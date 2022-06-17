Manisa'da iki ilçede kenevir operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da iki ilçede kenevir operasyonu

17.06.2022 15:44
Manisa'da iki ilçede kenevir operasyonu

Manisa'nın iki ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kenevir operasyonlarında toplam 530 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın iki ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kenevir operasyonlarında toplam 530 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri Manisa'nın Salihli ilçesinde 130, Ahmetli ilçesinde ise 400 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmasının ardından imha edildi.

Salihli'de 130 kök kenevir ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Mersindere Mahallesinde bugün saat: 14.00 sıralarında A.K. (51/E), N.A. (36/E) ve O.G. (45/E) isimli şahısların kenevir ektikleri bilgisine ulaşan Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik köpek unsurlarının da katılımı ile yapılan aramada boyları 5 ila 150 santimetre arasında değişen 130 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olay ile ilgili A.K., N.A. ve O.G. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Ahmetli'de dere yatağında 400 kök kenevir ele geçirildi

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Alahıdır Mahallesi Kocaayşe Deresinde bugün saat 08.30 sıralarında yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirildiği yönünde alınan istihbarı bilgi neticesinde; Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede yapılan kontrolde boyları 20 ila 90 santimetre arasında değişen 400 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yasadışı kenevir bitkisi ekimi yapan şahıs veya şahısların tespitine yönelik çalışmalara devam edildiği açıklandı. - MANİSA

YORUMLAR
500
Akhisar'ın 3 mahallesinde 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Akhisar'ın 3 mahallesinde 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Jandarmanın dikkati hırsızlığı önledi Jandarmanın dikkati hırsızlığı önledi
Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Kenevir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da iki ilçede kenevir operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:49 Vicdansız anne ve baba 3 yaşındaki kızlarını su deposuna bırakıp alışverişe gittiler
21:11 Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan propagandaya ilişkin İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
20:06 Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde çiftçilere ücretsiz elektrik, ÖTV ve KDV'siz mazot verileceğini açıkladı
19:48 Bu hafta altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürürken, borsa kaybettirdi
19:43 Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 21:57:18. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da iki ilçede kenevir operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement