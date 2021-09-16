Manisa'da iki ilçede uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Manisa'da iki ayrı ilçede yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu ile birlikte gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'da emniyet güçleri tarafından aralıksız devam uyuşturucu operasyonlarında Şehzadeler ve Alaşehir ilçelerinde 3 kişi uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanırken bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 parça halinde 956 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınırken şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Alaşehir'de de bir kişi tutuklandı

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Alaşehir ilçesinde durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 7,90 gram metamfetamin maddesi, 8,91 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1,50 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet bıçak ve 1 adet muşta ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınırken şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Yine Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında 0,3 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan şahsın verdiği ifade sonrası maddeyi satın aldığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA