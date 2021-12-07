İki kişiyi sahte altınla dolandırdığı öne sürülen kişi yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Erzurum'dan çağırdığı kardeşleri sahte altın dolu çantayla 200 bin lira dolandırdığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre Turgutlu'da yaşayan C.B (30), Erzurum'un Olur ilçesinde yaşayan Asım ve Metin Ş. kardeşleri arayarak dedelerinin asker arkadaşı olduğuna ikna etti.

Kardeşlerle yaptığı telefon görüşmelerinde dedesinin kendisine sürekli Erzurum'da yaşayan asker arkadaşının yaptığı iyilikleri anlattığını söyleyen C.B, bir süre sonra çok sayıda altının olduğu bir gömü bulduğunu, ancak altınları kendisinin elden çıkaramadığını ifade etti.

Dedelerinin yaptığı iyiliklerin karşılığı olarak bu altınları düşük fiyattan kardeşlere satmayı teklif eden C.B, müştekileri Turgutlu'ya çağırdı.

Davet üzerine ilçeye gelen Asım ve Metin Ş'yi bir köye götüren ve içinde 800'e yakın sahte Reşat altını bulunan çantayı gösteren şüpheli, çantanın içinden seçtiği gerçek bir altını Manisa'daki bir kuyumcuda bozdurarak müştekileri diğer altınların da gerçek olduğuna inandırdı.

Altın dolu çantayı 200 bin lira karşılığı Asım ve Metin Ş'ye satan şüpheli, parayı aldıktan sonra telefonunu kapatarak kayıplara karıştı.

Bir süre sonra altınların sahte olduğunu ve dolandırıldıklarını anlayan Asım ve Metin Ş. karakola giderek şikayetçi oldu.

Şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlının C.B. (30) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada 125 bin lira bulundu.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.